Gobierno defiende su programa "Bolivia Cambia" y asegura que transformó la vida de los bolivianos

La Paz, Bolivia

Este martes, el Gobierno salió en defensa del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple", creado en la gestión del exmandatario Evo Morales. Asimismo, apuntó a un "uso político" para "atacar" ese tipo de proyectos que fueron creados para beneficiar a diferentes municipios del país.

Esto, tras la publicación de una investigación periodística "Ni Bolivia Cambió, ni Evo Cumplió", realizada por Acceso Investigativo y Connectas reveló que, durante la presidencia de Morales, el programa provocó pérdidas al Estado de, al menos, 102 millones de bolivianos por la forma en que se adjudicaron y ejecutaron los contratos.

“Es un programa orientado fundamentalmente a acortar brechas de desigualdades, reducir brechas entre ricos y pobres, si no fuera este programa muchas de las obras que se han construido no hubiesen llegado a municipios que no les alcanza para estas obras", dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa.