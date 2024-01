"Él no tenía enemigos", dijo la esposa del hombre acribillado en Entre Ríos

Cochabamba, Bolivia

La esposa de Rosendo Zurita, el hombre de 43 años acribillado en el municipio de Entre Ríos el 4 de enero, aseguró que su esposo no tenía enemigos y se dedicaba a trabajar en su chaco.

La víctima fue acribillada con al menos 14 disparos de arma de fuego. Los familiares responsabilizaron a la ‘Banda de Nabor’, aseguraron a la Red Uno que los atacantes son conocidos, pero ninguna autoridad policial o municipal actúa.

“No me ayudaron los policías de Entre Ríos, son cómplices, cuando esa noche he llamado nada me ayudaron (…) Otros están en la cárcel y otros están afuera, los conozco de ahí mismo son, quiero que venga el Ministro”, declaró la esposa a RKC.