El vicepresidente Lara celebró el Día del Estado Plurinacional

Edmand Lara participó en los actos por el 22 de enero en la carretera La Paz-Oruro. Estuvo acompañado por su esposa, la diputada Diana Romero, en un acto cargado de simbolismo multiétnico.

22/01/2026 12:06

Foto: APG

El vicepresidente Edmand Lara, acompañado de su esposa, la diputada Diana Romero, participó este jueves en la conmemoración de los 17 años del Estado Plurinacional de Bolivia, que se realizó en el sector de La Apacheta, sobre la carretera La Paz – Oruro.

El Día de la Fundación del Estado Plurinacional es una fecha patria que recuerda la aprobación de la Constitución de 2009, que modificó el nombre del país y reconoció oficialmente sus características multiétnicas y multiculturales.

Ayer, el vicepresidente Edmand Lara invitó a la ciudadanía a celebrar el aniversario del Estado Plurinacional, instaurado durante el gobierno de Evo Morales.

 

