Entrega simbólica del certificado de bachiller a Miguel, joven asesinado por sus compañeros

La Paz, Bolivia

Familiares y amigos velan el cuerpo de Miguel, y en medio de lágrimas el director de la Unidad Educativa y parte del plantel docente realizaron la entrega simbólica del certificado de bachiller a la madre del joven, puesto que para el viernes se tenía previsto realizar el acto de entrega, pero lastimosamente el sueño de Miguel fue frustrado.

Miguel un joven de 18 años quien egresaba este año del colegio tenía el sueño de ser un oficial policial, ayer fue encontrado en un botadero, la Policía a través de un operativo de búsqueda logró dar con el cuerpo del joven bachiller después de una semana de su desaparición. Con ayuda de los perros entrenados para rastrear, se logró hallar el cadáver.

El director brindó unas palabras antes de la entrega destacando que “Miguel era uno de los mejores estudiantes, era el mejor deportista, sin embargo queremos hacer un homenaje a este estudiante y que sea un ejemplo para sus compañeros como uno de los mejores estudiantes”.

Realizando la entrega del certificado a la madre de Miguel, quien llevó la foto de su hijo en manos, entre lágrimas y dolor recibió el reconocimiento haciendo mención el sacrificio que siempre hizo para que sus hijos salgan adelante como profesionales.

“Yo siempre he sido un ejemplo para mis hijos, yo he sido madre y padre para ellos, he sacado adelante siempre para que sean profesionales, siempre tengo que tener fuerzas, yo me voy a ponerme fuerte como siempre me decía mi hijo”