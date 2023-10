"Era el único varón": Familia del joven asesinado por un adolescente pide justicia

El Alto, Bolivia

Justicia, es el único pedido la familia de Beymar, el joven de 19 años asesinado por su amigo mientras consumían bebidas alcohólicas y hubo una acusación de robo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en una calle de la zona Nuevos Horizontes y sus familiares lo reconocieron al ver la noticia en medios de comunicación.

Observan que, al ser menor de edad, el acusado recibirá una pena leve, por lo que piden que sea juzgado como adulto.

"Este joven tiene que pagar, tienen que sentenciarle a 30 años de cárcel en Chonchocoro , no puede quedar libre, porque mi hermano ya no va a volver jamás. Yo pido justicia", reiteró la joven.

En cuanto a la versión de que ambos eran amigos, la hermana comentó que no saben cómo la víctima llegó hasta ese barrio.

"No conozco este joven, desconozco a su familia, no conocemos ni dónde vivía, no teníamos ni idea de este amigo. Solamente compartía con amigos de la zona, de la comunidad, pero no entiendo por qué razón mi hermano ha ido ahí, no sé quién lo ha llevado o cómo ha sido la situación. Ni siquiera su familia ha venido a presentarse por todo lo que ha pasado", reclamó.