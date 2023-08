"Era bella y pijchaba coca": Se hizo su amiga, lo "pildoreó" y le robó Bs 10 mil

Quillacollo, Cochabamba

Un joven de 27 años fue ‘pildoreado’ al interior de una discoteca en el municipio de Quillacollo, ocurrió mientras compartían bebidas alcohólicas en el local nocturno, ante la mirada pasiva de los asistentes.

El hecho delictivo ocurrió este fin de semana, la víctima recibió una invitación para salir con su amiga. Pero a los 20 minutos de estar en el lugar empezó a sentirse mareado en exceso y perdió el conocimiento.

Cámaras de la discoteca captaron el momento que cae en el piso, donde es prácticamente levantado del suelo y la ‘supuesta’ amiga procede a registrar sus bolsillos para llevarse todo el dinero que tenía, una suma de Bs. 10 mil.

Luego de ser víctima de robo, los delincuentes junto a las ‘pildoritas’ lo arrastraron hasta las puertas de su casa, para dejarlo tendido en el suelo. Quienes realizaron estos actos delictivos están plenamente identificados y se rehúsan a devolver el dinero sustraído.

“La joven no actuó sola tiene cómplices, pero la joven no quiso dar a conocer los nombres”, añadió el jurista.

El afectado presentó su denuncia ante a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Yo conocía a Jhoselin hace tres meses, cuando me robaron mi dinero estaba en mi billetera y mochila (…) Su madre sabe del hecho, prometieron devolver lo robado, pero hasta ahora no aparecen. En confianza le conté que tenía ese dinero, cuando estaba mal yo le dije ‘no me robes’ y ella me estaba hurgando los bolsillos”, relató la víctima.