"Es muy irresponsable": Abuelo del niño embriagado denunció al padre y le pide que se vaya

Santa Cruz, Bolivia

Luego de conocerse que un niño de 4 años fue supuestamente embriagado por su propio padre, el abuelo del menor pidió que el hombre se aleje de la familia, por su irresponsabilidad.

"Fue la semana pasada. Me llamó mi esposa y me dijo que el niño estaba ebrio. Ese día su papá también estaba ebrio, el niño parece que tomó la bebida del vaso donde estaba tomando el padre. No puedo decir que él le dio a beber al niño, pero sí él seguramente bebió como todo niño travieso. Fue eso lo que pasó", contó el abuelo en entrevista con Que No Me Pierda.