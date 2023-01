"Estaban amarrados a un eucalipto": Siete colombianos casi fueron linchados en San Benito

San Benito, Punata

Comunarios del municipio de San Benito cansados de la inseguridad, casi lincharon a siete ciudadanos colombianos, a quienes acusan del robo a la posta sanitaria. Los amarraron a un eucalipto, mientras los increpaban.

Al momento de ser retenidos se encontraban a bordo de cinco motocicletas, que permanecen en la comunidad de Laguna "El Carmen". De acuerdo a los pobladores estaban con una actitud sospechosa, en una de las motocicletas encontraron pastillas, de las cuales se desconoce su uso. Una de las chamarras encontradas tenía el logotipo del Grupo Delta y estaría en una de las motos.

Los súbditos colombianos al momento de ser rescatados por la policía indicaron que estaban trabajando. Los uniformados los trasladaron hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Punata, mientras se formaliza la denuncia.

"Nos quitaron los celulares y documentos, nosotros estábamos trabajando. Nosotros fuimos los que salimos robados, vivimos en Cochabamba", indicó uno de los colombianos. "Nosotros trabajamos en los préstamos, veníamos a cobrar y bueno la gente se alteró", relató otro. "A mí me están juzgando por algo que no hice, pasé por acá y me cogieron, se lo llevaron todo", declaró la mujer.