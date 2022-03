‘Estoy saliendo de un cáncer que me detectaron el año pasado’ reveló Doria Medina

La Paz

A través de una entrevista el empresario y expresidente de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina reveló que, desde hace dos meses atrás se sometió a un tratamiento de quimioterapia, debido a un cáncer de vejiga, agregó que se prepara para recibir otro tratamiento esta vez por radioterapia.

"Por suerte estoy saliendo de un cáncer que me detectaron el año pasado, he pasado ya un tratamiento duro y estoy saliendo adelante. Me falta el último tramo de una radioterapia que más que todo es para prevenir que vuelva", manifestó Doria Medina.