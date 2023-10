La Paz

Un hombre se salvó de ser linchado en El Alto. Fue acusado de robar un teléfono celular.

La noche de este viernes, una joven hablaba con su papá por teléfono, cuando dos hombres se aproximaron, le taparon la boca, la lanzaron contra el piso y le jalaron su celular.

"Yo estaba hablando con mi papá, me vinieron a tapar la boca y a penas gritaba "papá ayúdame, papá por favor" y me lanzaron al piso, me lastimé mi boca y ellos se corrieron con mi celular!", contó la víctima.