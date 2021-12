Familiares de Viviana víctima de feminicidio piden pena máxima para el autor del crimen

La Paz

María Quispe madre de la víctima relató cómo encontró a su hija tras la golpiza que le generó su pareja de nombre Rubén, pide que este hombre reciba la pena máxima por la muerte de Viviana.

Una vecina de Viviana, pidió también justicia además del traslado del sindicado de feminicidio a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

La representante de Mujeres Creando, afirma que hacen seguimiento del caso y que la familia de Viviana, teme que el acusado logre obtener su libertad, debido a que anteriormente la denuncia establecía el delito como violencia familiar y tentativa de feminicidio, tras la muerte de la joven de 28 años piden que la figura cambie a feminicidio y se le otorgue la pena máxima.

La pasada jornada terminó el sufrimiento de Viviana y finalmente perdió la vida, hoy se realizó la autopsia de Ley.

La abogada Fabiola Albarracín, defensa legal de la familia de Viviana, afirmó este viernes, que en sus últimos días la víctima sufrió bastante, quien se encontraba postrada en la cama durante siete meses.

Su pareja está en la cárcel seis meses con detención preventiva, la fiscalía ya tiene una acusación formal para que sea sentenciado, sin embargo, ahora se pide que el delito sea feminicidio para que el hombre este 30 años en la cárcel.

Sus restos serán velados en la sede social de la zona San Roque de la ciudad de El Alto, Viviana se va de este mundo, sin embargo deja a dos hijos en orfandad y un diario donde relataba lo que parecía ser una pesadilla.

“Tengo que cocinar, después trabajar, por las noches debo cocinar para mis hijos, tengo que cuidarlos, pero él me pega, yo ya no aguanto y el Rubén me dice discúlpame, es la última vez que te pego, nunca más te voy a tocar, ni te voy a pegar y lo perdoné por mis hijos”, señala un fragmento extraído del diario de Viviana, víctima de feminicidio.