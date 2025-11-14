FFAA despliegan 400 militares hacia Desaguadero tras asesinato del teniente Deivid Mamani

La muerte del teniente de Infantería Deivid Mamani López, ocurrida en un ataque perpetrado por presuntos contrabandistas, ha generado un replanteo inmediato en la estrategia de lucha contra el contrabando en el occidente del país. En respuesta, el Comando Estratégico Operacional (CEO) de las Fuerzas Armadas desplegó 400 efectivos militares en la ruta hacia Desaguadero, frontera con Perú, con el fin de reforzar los operativos de control y seguridad.

Según informó un jefe militar a la estatal Bolivia Tv, el despliegue se realiza en cumplimiento de órdenes directas del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

“Por disposición del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, nos encontramos ejecutando las operaciones de reconocimiento y patrullaje en todo este sector que corresponde al camino troncal a Desaguadero, Guaqui, Tambillo y Laja”, explicó.

El oficial detalló que el Comando Operacional Andino está conformado por unidades especializadas que ya operan en la zona.

El teniente Deivid Mamani López fue asesinado la madrugada del martes en el sector de Llokho Llokho, cuando cumplía labores de control móvil en el marco de los operativos anticontrabando.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que el militar fue víctima de “un cobarde ataque perpetrado por personas afines al contrabando, cuando se encontraba en un puesto de control móvil cumpliendo con su deber de proteger la soberanía y la seguridad del país”.

