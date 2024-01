Fue a comprar uvas y le robaron su minibús; pide ayuda para encontrarlo

La Paz, Bolivia

Es el caso de un joven, de 23 años, quien busca ayuda desesperadamente para poder encontrar su minibús que fue robado en vísperas de Año Nuevo, y hasta ahora no logró encontrarlo.

El hombre se había dirigido hasta el mercado de Villa Adela en la ciudad de El Alto para poder hacer la compra de uvas, y cumplir con las tradiciones de Año Nuevo, dejó su motorizado estacionado en una de las esquinas, pero cuando volvió el vehículo ya no estaba.

Aunque se dirigió hasta Diprove para sentar la denuncia de robo, el caso no habría logrado prosperar.

“La denuncia está en Diprove pero no avanza, me han pedido los documentos originales, están en el banco y no me facilitan fácilmente”, señala la víctima.