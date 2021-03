Fuerte granizada afecta cultivos en Viloma - Cala Cala

Sipe Sipe, Cochabamba

Cayó una fuerte granizada de al menos una hora en la localidad de Viloma - Cala Cala al norte del municipio de Sipe Sipe, dejando varias plantaciones de maíz y tomate afectadas.

“Mis cultivos de maíz están afectados, eso ya no sirve ni para mis vacas, porque es picante, no sé si voy a poder recuperar algo. El tomate ya no vamos a recuperar, ahora ya es pérdida, está maltrato”, indicaron dos comunarias.