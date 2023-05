"¡Fuerte Impacto!": Triple colisión en el Distribuidor Quintanilla

Cochabamba, Bolivia

Este lunes 22 de mayo se registró un accidente de tránsito en el desnivel del Distribuidor Quintanilla, una triple colisión, dejó cerrada esta vía rápida. Personal de Tránsito llegó hasta el lugar, un vehículo de transporte pesado ocasionó este hecho.

El camión sufrió fallas mecánicas, los frenos no respondieron, prácticamente se vino de retro, colisionando con otros dos motorizados que circulaban por el desnivel. Una vagoneta de color rojo fue impactada con fuerza, el otro auto no alcanzó a realizar alguna maniobra para evitar el choque.

Una grúa llegó al lugar para retirar los motorizados que generaron el cierre de la vía. "En la subida no me respondió el freno, he tenido que enganchar primero y apagar, de esta forma se detuvo. No respondían los frenos", contó el conductor del camión.