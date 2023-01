Cochabamba, Bolivia

Los fuertes vientos registrados este miércoles por la tarde en Cochabamba dejaron varios daños, como árboles caídos, letreros rotos y hasta techos que fueron desprendidos de sus estructuras en diferentes puntos de la ciudad.

Este fenómeno natural también afectó al parque de aves Agroflori, ubicado en Quillacollo. Varios árboles cayeron y animales resultaron heridos, incluso dos murieron, además las jaulas están destrozadas y se quedaron sin energía eléctrica.

En el lugar, cuidan aves silvestres rescatadas o animales que no han podido ser reinsertados a su hábitat natural

Informaron que a causa de la caída de seis pinos, dos loros murieron, otros dos están heridos al igual que una llama.

Rápidamente, el equipo del refugio atendió a los animalitos.

Pese a lo afectados que están, el fin de semana abrirán sus puertas de manera normal para solventar los gastos que ahora tendrán, además para seguir atendiendo a los animales que son parte de este refugio.

"Hoy estamos tratando de limpiar para que el fin de semana pueda venir la gente a ver. Vamos a tratar de recibirlos normalmente porque si no trabajamos un fin de semana, no tenemos cómo alimentarlos. Si no podemos lograr limpiar que vean cómo una tormenta o el cambio climático arruina todo y sepan, que sea una parte de la educación ambiental que hacemos. Vamos a abrir el parque porque si no abrimos, los animalitos no comen", aseveró Marcelo Antezana, responsable del lugar.