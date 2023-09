Santa Cruz

Desde la Gobernación de Santa Cruz descartaron invitar al presidente, Luis Arce Catacora, a los actos protocolares por el aniversario del departamento.

“La Gobernación no puede invitar a una persona, sea presidente o no, que ataca al departamento y al Gobierno Autónomo Departamental ”, dijo el asesor de Gestión, Efraín Suárez.

El asesor de la Gobernación cruceña enfatizó la detención, en el penal de Chonchocoro, del gobernador Luis Fernando Camacho, como uno de los motivos principales para evitar la presencia del primer mandatario en el aniversario del departamento.

"En este Gobierno, del presidente Arce, han secuestrado al Gobernador, a la primera autoridad electa de este departamento, y lo tienen encerrado en el penal de Chonchocoro. No por un delito, si no por defender la democracia.....No sería lógico, no sería coherente que el gobernador del departamento de Santa Cruz invite a los actos protocolares a su secuestrador" señaló Suarez.