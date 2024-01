Gobierno cuantifica daños: $us 500 millones en pérdidas tras una semana de bloqueos

Bolivia

Tras una semana de bloqueos en las principales carreteras del país, el gobierno nacional estima una pérdida de 500 millones de dólares. Afines a Evo Morales exigen la renuncia de los magistrados y una convocatoria a elecciones judiciales.

"El gobierno nacional siempre ha partido del diálogo, no de los bloqueos, que, en realidad, son resultado de un pedido que hace el 'evismo' a los magistrados por la inhabilitación que ha recibido Evo (Morales) para ser candidato a presidente el 2025; no nos dejemos engañar, es la razón de los bloqueos. Exigimos que se levanten esos bloqueos", afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en entrevista con El Mañanero.

La autoridad remarcó que el vicepresidente David Choquehuanca convocó a las fuerzas políticas para que puedan coordinar y trabajar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de un diálogo programado para hoy.

"Ese es el ambiente donde deben reunirse a los asambleístas y debatir este tipo de normativas, no es en otro ámbito. Por lo tanto, el Gobierno central no ha obstaculizado ningún tipo de diálogo y es un tema exclusivamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como ejecutivo, no tenemos ninguna participación directa en ese tipo de reuniones", agregó.