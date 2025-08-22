Gustavo Pedraza cuestiona convocatoria de Arce a candidatos del balotaje

El analista político Gustavo Pedraza se pronunció sobre la reciente convocatoria realizada por el presidente Luis Arce a los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral el próximo 19 de octubre. El objetivo de la invitación es dialogar sobre la situación económica del país, sin embargo, la iniciativa ha generado opiniones divididas.

Pedraza sostuvo que, si bien en un contexto democrático es esperable que el gobierno facilite una transición ordenada, la forma en que el presidente Arce extendió la invitación no ayuda a fomentar la participación de ambos postulantes.

“Dentro de un gobierno democrático, en el periodo de transición al presidente electo, yo creo que eso debe suceder. Invitar a los candidatos para segunda vuelta… no sé si es ocioso, pero la forma como el presidente lo ha hecho no me parece un incentivo para que asistan ambos”, afirmó el analista.

Según Pedraza, el momento adecuado para el intercambio de información entre el gobierno saliente y el electo debería darse después del balotaje. “El 19 de octubre es la segunda vuelta, y a partir de esa fecha los equipos técnicos de transición deben trabajar. Es ahí cuando la información debe fluir de manera transparente”, explicó.

La convocatoria ya generó reacciones entre los candidatos. Jorge “Tuto” Quiroga anunció que no asistirá, mientras que Rodrigo Paz confirmó su participación. Para Pedraza, el trato diferenciado que el presidente dio a cada uno de ellos también condiciona el carácter político del encuentro.

“El presidente ha emitido opinión sobre el resultado, y lo ha hecho de manera despectiva respecto a Tuto Quiroga. Con mucho más amabilidad lo ha hecho con Rodrigo Paz, y esto ya genera un acto político. La posición de Tuto es legítima respecto al por qué no va a ir”, argumentó.

Sobre la posición del oficialismo frente a los resultados electorales y su aparente cercanía con uno de los candidatos, Pedraza dijo: “Los arcistas nunca se van a sentir derrotados, es una absurda forma de salir de su derrota. El caso de Arce va a intentar decir que ellos están apoyando a Rodrigo Paz porque no es la derecha, pero a mí me parece una maniobra burda, no creíble”.

