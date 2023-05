"Habían otros jesuitas que lo hacían con niñas", dijo otra víctima de curas pederastas

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

“Desde hace unas semanas estoy con el corazón dolido, pero con la fuerza para hablar: Pedrajas no fue el único que abusaba de niños en el colegio, había otros jesuitas que lo hacían con niñas”, dijo Juana, nombre ficticio, una nueva víctima de abusos sexuales que compartió la tragedia que vivió en el colegio Juan XXIII de Cochabamba.

La mujer afirmó que el cura pederasta Alfonso Pedrajas no fue el único responsable de los abusos a menores, sino que también había otros jesuitas que cometían abusos con niñas bolivianas, según reveló en su testimonio al diario español El País.

Juana relató que los momentos de terror comenzaron poco después de su ingreso al colegio en el año 1983, cuando tenía 14 años. Describió cómo intentaba mantenerse despierta por las noches, pero en una ocasión que se quedó dormida, despertó al sentir unas manos entre sus piernas.

"Cuando miré debajo de las colchas, vi unos ojos claros, brillantes. Eran los ojos del jesuita catalán Francesc Peris. Me moví, no quería que me tocara. Me hizo callar con su dedo: 'Shhhh'. Esa fue la primera vez", relató Juana entre lágrimas.

Juana contó estos pasajes entre lágrimas, debido a que los recuerdos de aquellos días volvieron a su mente desde que salió a la luz el diario secreto del jesuita Alfonso Pedrajas (fallecido en 2009), en el que admite que abusó de decenas de niños durante décadas y cómo la orden le encubrió.

Recordó que un día confrontó al cura Francesc Peris, pero "Lo único que logré fue que me abofeteara, me golpeara y me dijera que me callara, que no dijera nada", narró. Además, mencionó que a partir de ese incidente empezó a tratarla de manera despectiva.

El jesuita y antiguo director del centro, Carlos Villamil, también fue acusado de cometer estos hechos. Manuel López (nombre ficticio), relató que un compañero lo llevó hasta un gallinero en el colegio, donde había una habitación pequeña para guardar algunas cosas. Allí vio a Villamil teniendo relaciones sexuales con una estudiante de 17 años.