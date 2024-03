Hallan una persona sin vida en un micro en la Terminal provincial de Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

En la Terminal provincial de Santa Cruz se halló este miércoles el cuerpo sin vida de una persona de la tercera edad dentro de un microbús. La Policía acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según declaraciones preliminares, la víctima no presentaba signos vitales al momento del hallazgo. La doctora que trabaja en la terminal confirmó esta lamentable noticia. “Estamos a la espera de personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”, informó un efectivo policial.

El chofer del micro relató que el fallecido venía de La Guardia. Durante el trayecto, una pasajera alertó sobre un posible ataque de epilepsia. El conductor al llegar a la antigua Terminal y luego de que bajaron la mitad de los pasajeros, se dirigió a la Caja Nacional de Salud en busca de ayuda, sin embargo, los efectivos policiales le dijeron que debían llevarlo al Hospital Obrero.

“Me di cuenta recién en el Cuarto Anillo, una pasajera me dijo a ese señor parece que le ha dado su ataque (epilepsia), llegó a la antigua Terminal y bajaron la mitad de los pasajeros y me dicen aquí cerca lo pueden auxiliar en la Caja Nacional de Salud, ahí los Policías me dicen que lo llevé al Hospital Obrero”, contó el chofer del microbús.