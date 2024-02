Hay cinco postulantes a magistrados, tres ya se presentaron en 2023, ¿Quiénes son?

Cargando...

Bolivia

En el marco del proceso de preselección de candidatos para las próximas elecciones judiciales, cinco ciudadanos han presentado sus candidaturas ante la Comisión Mixta de Constitución. Entre ellos se encuentran Cyborg Kanashiro Bronnkss, Iván Fernando Vidal Aparicio, Roberto Parada Mole, José Romero Sandoval y Johnny Farel Mérida, quienes aspiran a ocupar distintas magistraturas en el Órgano Judicial.

¿Cuál es el perfil de cada uno de los postulantes a candidatos de las próximas elecciones judiciales?

- Cyborg Kanashiro Bronnkss, oriundo de la comunidad Candelaria Madidi en el norte de La Paz, ha destacado por sus intentos previos de postular a cargos públicos, en 2017 postuló a una magistratura y en 2022 se presentó a la convocatoria a defensor del Pueblo con una mascarilla “vegetal-animal” hecha de plasma y se definió a si mismo como un “soldado universal indígena”.

En esta ocasión, aspira al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con una propuesta centrada en tecnología neuronal para persuadir la mente. Cyborg aseguró que tiene la tecnología neuronal, para que se pueda persuadir la mente mediante celular y otro artefacto. Señaló que incluso puede usar esta técnica para generar sueños y curaciones.

Cyborg Kanashiro Bronnkss, postulante a magistrado del TCP.

- Iván Fernando Vidal Aparicio, con una extensa trayectoria de 23 años en el sistema judicial boliviano y oriundo del departamento de Chuquisaca, busca cambiar el panorama del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Cargando...

“Espero cambiar, en el Tribunal Supremo de Justicia, el retraso de causas, el tema de la corrupción y ayudar a las personas que buscan incesantemente justicia en ese tribunal y que además maneja todo el sistema ordinario”, declaró Iván Vidal.

Iván Fernando Vidal Aparicio, postulante a magistrado del TSJ.

- Roberto Parada Mole, abogado con 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y la función pública, aspira a una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Santa Cruz. El legalista ya fue postulante en la fallida preselección del año pasado.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha tomado la decisión sabia de llevar a cabo este proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial a efectos de garantizar ese derecho constitucional que tiene el ciudadano de tener autoridades que estén vestidas de legitimidad por el ciudadano, por el pueblo, emitido mediante el voto y de legalidad”, señaló.

Cargando...

Parada Mole fungió como juez primero anticorrupción, y tiene entre sus últimas actuaciones sonados casos como el de QR, y el del periodista del Concejo Municipal. Además escribió un libro que lleva el título de “El tipo Penal de prevaricato”.

Roberto Parada Mole, postulante a magistrado del TSJ.

- José Romero Sandoval, tiene 64 años, proveniente del centro minero de Colquiri en La Paz y busca ser candidato al Tribunal Agroambiental. "Soy una persona que practica la lealtad a la verdad. Estoy en esta convocatoria porque esta vida es un riesgo, (hay que) saber ganar y perder”, dijo en un contacto con los medios.

El abogado protagonizó un escándalo el año pasado, puesto que sus papeles no fueron recibidos cuando también postulaba al Tribunal Agroambiental. Enojado, en la plaza Murillo, lanzó su portafolio al suelo. “¿Para qué c. he estudiado?, ¿para que no me reciban estos m.?”, dijo en ese entonces.

José Romero Sandoval, postulante al Tribunal Agroambiental.

- Johnny Farel Mérida, abogado originario de Santa Cruz y con 24 años de experiencia, presentó su postulación la tarde de este lunes para el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. "Necesitamos implementar más jueces en las provincias y abarcar donde no llega la ley con procuradores que ayuden al ciudadano. Necesitamos agilizar el sistema informático que tenemos actualmente, decadente. Necesitamos una justicia imparcial y respetando el debido proceso", declaró ante los medios.

Farel se presentó en la fallida preselección del año pasado; sin embargo, al llegar a la ciudad de La Paz se encontró con las puertas de la Comisión de Admisión cerradas. “He venido por tierra, he cumplido con todos los requisitos de la convocatoria (…) están vulnerando mi derecho a mi candidatura, a mi proceso electivo“, protestó en aquella oportunidad.

Johnny Farel Mérida, postulante a magistrado del TSJ.

El periodo de presentación de postulaciones comenzó el 20 de febrero, y culmina el 10 de marzo, hasta el momento son cinco los postulantes.