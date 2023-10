"Hay un detenido": Dolor e impotencia en el velorio del colegial Kevin Veizaga

Quillacollo, Cochabamba

Se lleva adelante el velorio de Kevin Veizaga, un estudiante de quinto de secundaria de 17 años, quien fue asesinado de forma brutal este lunes 16 de octubre en la OTB Marquina. En un pasaje estrecho su agresor usó una piedra para arrebatarle la vida.

De acuerdo a las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se detuvo a una persona que sería sospechoso por la muerte del colegial, dio a conocer el abogado de la familia Dr. Eduardo Mérida. "El presunto agresor de 18 años le habría vendido una moto y obviamente había una deuda. El sujeto llevó a Kevin hasta la zona de Marquina, hay otros partícipes, no brindaré más datos porque la Felcc continúa en pesquisas e investigaciones (...)", remarcó el jurista.

La hermana de Kevin aseguró que compró una motocicleta, la familia del menor le entregó el dinero, pero la familia se percató que el vehículo de dos ruedas no era original. "Le dijimos que devuelva el motorizado, porque no era original, era adaptado. No sabemos si le devolvió el dinero a mi hermano o es que le debía, mi hermano decía ue si le había devuelto, no sabíamos (...) Ese tal vez ha sido el problema, pero el dinero se consigue, pero la vida de mi hermano no se consigue, era tranquilo (...) Nos enteramos en la noche, no creía hasta que vimos el cuerpo", dijo en medio del llanto su hermana.