Interculturales confrontan a marchistas indígenas y tratan de impedir su paso hacia Santa Cruz

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La marcha indígena que se dirige desde Trinidad hasta la ciudad de Santa Cruz en defensa de sus territorios fue retenida la mañana de este domingo por los interculturales de la comunidad Cerro Grande e intentaron impedir que la columna avance.

Miguel Valdivia, que acompaña la movilización que ya lleva 12 días, señaló que los interculturales retuvieron a los indígenas durante 20 minutos e intentaron atacar la camioneta donde se traslada a los marchistas adultos mayores. Incluso pretendían quitar las banderas que llevaban los movilizados.

“La intolerancia de los interculturales de la comunidad Cerro Grande, hoy pasó los límites al retener durante 20 minutos, la camioneta donde trasladaban a los ancianos marchistas de los 90, también quisieron quitar el pasacalle y banderas que llevaban los marchistas, esta marcha no está financiada por ningún partido político, es una causa nacional por el respeto a nuestros derechos, la unidad, basta de avasallamientos e incendios”, informó en su redes sociales.

La marcha de los pueblos indígenas ya recorrió 130 kilómetros y se encuentra en territorio guarayo.

Cargando...

Uno de los representantes de la marcha indígena pidió al Gobierno que aumente la seguridad para resguardar a los niños, mujeres y adultos mayores que conforman la movilización.

“Queremos exigir como dirigentes que no vuelva a suceder esto (la confrontación), pedimos las garantías necesarias más efectivos policiales, nuestra marcha es pacifica y no estamos agrediendo a nadie”, afirmó.

En la marcha es encabezada por 200 indígenas de tierras bajas de Bolivia que exigen que se respete su territorio de los avasallamientos y de deforestación que cada año provoca incendios que atentan contra sus comunidades y el ecosistema.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz dijo este domingo que desconoce el pliego petitorio de la marcha indígena. También aseguró que los movilizados “no son indígenas” ni son reconocidos como dirigentes.

Cargando...

“Hasta el momento no conocemos cuál es su pliego petitorio (…). Me da la impresión que los que hoy están marchando no representan a los pueblos indígenas del Beni, no reconocen está marcha”, agregó en declaraciones a Bolivia TV, a tiempo de señalar que la movilización tiene “tintes políticos”.

El dirigente del TIPNIS, Carlos Fabricano, afín al Gobierno, afirmó que la marcha indígena se moviliza por intereses personales y no del pueblo indígena. Incluso acusó a los movilizados de recibir Bs 300 y 400 para llevar adelante la “marchilla”.

Consideró que el presidente Luis Arce no debe atender la demanda de este grupo de indígenas porque es una movilización avalada por las bases.

“Están marchando por sus intereses personales porque están ganando Bs 300 o 400, el presidente Luis Arce no tiene porque sentarse con ellos, es una marchilla que no ha sido consultada con las bases. No tiene sentido, Adolfo Chávez trabaja con la oposición, no tiene ninguna representación”, agregó.

Fabricano anunció un ampliado entre el 7, 8 y 9 de septiembre en el TIPNIS donde se desarrollará un encuentro de corregidores para analizar la marcha. El dirigente aseguró que la marcha solo busca “desestabilizar” la gestión de Arce y al mismo tiempo expresó su respaldo al Gobierno.

“Tenemos un encuentro de corregidores en San José de TIPNIS para hacer una evaluación de estos señores que dicen representar a los indígenas, también vamos a priorizar nuestra agenda de desarrollo. Esta marcha solo busca desestabilizar a nuestro hermano Lucho, nosotros vamos apoyar como lo hemos hecho con Evo Morales”, dijo.