Investigarán a la hija de Achacollo por el caso Marset

Bolivia

La hija de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras en la gestión de Evo Morales, Nemesia Achacollo, es investigada por la otorgación de un pasaporte boliviano con identidad falsa al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en la Dirección de Migración del municipio de Montero del departamento de Santa Cruz, donde ella trabajaba.

Marset obtuvo el documento en abril del 2019 y, según una certificación a la que accedió este medio; Rebeca Barboza Achacollo desempeñaba sus funciones en esa fecha como auxiliar I Regional Montero, iniciando su trabajo el 8 de agosto de 2018.

En ese sentido, la funcionaria es investigada en el caso y se prevé que sea convocada por el Ministerio Público en las próximas horas para que declare sobre la extensión del documento al sindicado.

Según el informe del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, Marset obtuvo el documento el 25 de abril de 2019 con el nombre de Gabriel De Souza Beumer, luego de tramitar un certificado de nacimiento y una cedula de identidad de forma fraudulenta.

A su vez, Barboza indicó, en contacto con medios locales, que no se pronunciará sobre el tema hasta hablar con sus abogados.

Luego de trabajar en migración en montero, la hija de Achacollo trabajó en el Consejo de la Magistratura, realizó su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE) el 18 de marzo de 2020. Actualmente, trabaja en la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), presentó su declaración jurada el 7 de junio de 2023, informa la agencia ANF.

"Vamos a investigar"

Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, comentó que todo lo vinculado a la extensión de documentación, si es que no hubiese cumplido con requerimientos, "merece atención".

"Vale la pena establecer la raíz de este problema, que es la extensión de un certificado de nacimiento a un individuo que tiene 30 años de edad; no puede un oficial de registro civil percatarse que un sujeto a esa edad pretenda conseguir información, eso es llamativo. Toca continuar investigando. Hay dos funcionarios de Migración que serán indagados en el futuro, pero los funcionarios de Segip (que dieron los documentos de identidad) están presos", afirmó en entrevista con Que No Me Pierda.