Joven fue apuñalado a plena luz del día en el Mercado Lanza

La Paz

Un hombre fue apuñalado cerca al abdomen, este lunes a plena luz del día, los sujetos que lo agredieron físicamente se dieron a la fuga. El hecho se suscitó en inmediaciones del Mercado Lanza al promediar las 15:25 horas aproximadamente.

“Entre dos personas eran, una chica y el hombre que le metió el cuchillo, y fue visto desangrándose, por eso me fui a mover no vaya a ser que no ayuden, supuestamente hay cámaras”, manifestó una comerciante del lugar.