Juez otorga detención domiciliaria a Camacho y libertad para Marco Pumari

El tribunal sexto de sentencia determinó otorgar detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari dentro del caso Golpe 1

Martin Camacho abogado del gobernador de Santa Cruz dijo que al gobernador cruceño "se le ha otorgado medidas sustitutivas, debe cumplir un arraigo con salida laboral y una fianza”, dijo el jurista, que además explicó que Camacho deberá retornar al penal de Chonchocoro y en las próximas 72 volverá a la ciudad de Santa Cruz.

En tanto que Diego Gutiérrez, abogado de Marco Pumari informó que para el excívico potosino se determinó "por decisión unánime libertad pura y simple" y que "lo único que debe cumplir una convocatoria ante el Ministerio Público de Potosí". Se espera que mañana se otorgue el mandamiento de libertad para Pumari.

La audiencia fue a raíz del Instructivo 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y firmado por el mismo Romer Saucedo, cabeza del ente, ordena a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva de Camacho, Pumari, además de Jeanine Áñez.

Al momento, Camacho lleva dos años y ocho meses preso en Chonchocoro; mientras que Pumari, tres años y ocho meses en el penal de Cantumarca de Potosí.

