La cantante María de los Ángeles destacó la alegría de sus fans cruceños

Santa Cruz

La cantante argentina María de los Ángeles Becerra, afirmó haberla pasado increíble en su visita a Santa Cruz para actuar en las fiestas carnavaleras. La artista aseguró que hará bailar a los cruceños al ritmo del reguetón y la cumbia.

“Bolivia me ha tratado divino. Ayer viví un momento tremendo en el recibimiento que mi hicieron”, aseguró la cantante.

María de los Ángeles Becerra destacó la alegría y hospitalidad del pueblo cruceño y aseguró que su presentación haría honor al espíritu fiestero de sus fans.

“Antes de salir al escenario, cierro los ojos y le hablo a mi abuela que está en el cielo y le pido que me salga todo bien, que me protejan y me cuiden”, afirmó.

La popular artista argentina comentó que, aprovechó su visita (2da vez que se presenta), para celebrar su cumpleaños y manifestó que siempre que viaja pide ‘jazmines’ en su camerino.

La argentina señaló que quedó encantada con el achachairú que se produce en la región.