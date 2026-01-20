TEMAS DE HOY:
La Laguna Alalay vive uno de sus mejores momentos con el retorno de miles de aves

Las lluvias y los trabajos de recuperación permitieron el retorno de la biodiversidad al principal espejo de agua de Cochabamba.

Cristina Cotari

20/01/2026 8:38

Foto: Red Uno
Cochabamba

La Laguna Alalay, en Cochabamba, atraviesa uno de sus mejores momentos gracias a la temporada de lluvias, el dragado  y al proceso de recuperación ecológica de los últimos años. 

Actualmente, el principal espejo de agua de Cochabamba alberga cerca de 4.000 aves acuáticas de 37 especies, entre ellas patos y garzas, lo que refleja el resurgimiento de la biodiversidad en la zona, según el biólogo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS),  José Balderrama.

El especialista explicó que antes del dragado y de los trabajos de recuperación la situación era distinta porque apenas se identificaban nueve especies de aves y no se llegaba ni a 50 individuos.

 

 

Comentó que la presencia masiva de fauna confirma el avance ambiental debido a que las aves son consideradas indicadores clave del estado del ecosistema porque responden  a los cambios en la calidad del hábitat.

Balderrama aseveró que la recuperación de la laguna es visible también por la presencia de cerca de 1.000 garzas que están anidando en el área de totoras y destacó que incluso muchos patos lograron anidar hasta dos veces en esta temporada.

Asimismo, el biólogo  pidió no “satanizar” la presencia de macrófitas en el espejo de agua porque las plantas acuáticas cumplen funciones esenciales como ser refugio de alevines y numerosos insectos que son alimento para las aves.

