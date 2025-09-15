La Teletón de Unicef se transmitirá en vivo por la Red Uno desde Expocruz 2025, este domingo

La solidaridad se vivirá este domingo 21 de septiembre, cuando Unicef junto a la Red Uno de Bolivia realicen la sexta versión de la Teletón “Tiempo de Actuar” desde el escenario principal de la Expocruz 2025. El evento se transmitirá en vivo a todo el país desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, con un único propósito: ayudar a la niñez boliviana.

“Estamos dando un salto exponencial con esta edición, por primera vez en el escenario principal de Expocruz. Invitamos a toda Bolivia a sumarse a este esfuerzo colectivo por nuestros niños”, afirmó Rodrigo Fonseca, jefe de Alianzas de Unicef.

El evento contará con la conducción de los presentadores de Red Uno: Gley Salazar, Gustavo Fuss y Edmundo Gutiérrez, quienes se pondrán “la camiseta” de la solidaridad. “Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. Los esperamos este domingo”, señaló Gutiérrez.

La jornada solidaria ofrecerá música en vivo con artistas nacionales e internacionales como Américo, reconocido como el “rey de la cumbia” y que llega desde Chile exclusivamente para la ocasión, además de Luis Vega y Lu de la Tower, quienes encenderán el escenario con su talento.

Para incentivar la participación, cada aporte solidario dará acceso a sorteos de un auto 0 km, pasajes aéreos y otros premios. Este año, las donaciones podrán realizarse de manera más sencilla gracias al uso de un QR bancario disponible tanto en la transmisión televisiva como en los espacios de Expocruz.

“Es muy fácil. Solo deben abrir el aplicativo de su banco, escanear el QR en pantalla o en las lonas del evento, y con eso ya estarán ayudando y participando en los sorteos”, explicó Fonseca.

Por su parte, el gerente general de Red Uno, Joaquín Pereyra, destacó la evolución del evento: “Así es, realmente estamos muy felices, ultimando los detalles. Es la sexta versión de la Teletón de Unicef. Recordamos cuando arrancamos en los tiempos más duros de la pandemia y ahora estamos muy contentos de ver cómo ha crecido y se ha consolidado como un evento tan importante y tan grande”.

“Es la primera vez que vamos a estar en el escenario principal de la feria de exposición. Estamos afinando todos los detalles y preparando las sorpresas que tendremos. Será una transmisión ininterrumpida de cuatro horas, desde las 18:00 hasta las 22:00. Habrá muchos sorteos, premios y todo eso estará al alcance de quienes realicen su donación”, agregó Pereyra.

Con música, sorpresas, sorteos y la participación de todo el país, la invitación está hecha: este domingo 21 de septiembre, desde las 18:00, Bolivia tiene una cita con la solidaridad en la Teletón Unicef y Red Uno, en vivo desde Expocruz.

