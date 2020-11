Las 12 frases más relevantes del discurso del presidente Luis Arce Catacora

Cargando...

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, proyectó las principales decisiones de su gestión y prometió mejorar los aciertos que se alcanzaron durante el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Nuestro Gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad, para vivir en paz.", señaló el mandatario frente a la Asamblea Legislativa. Siendo está una de las frases como esa marcaron el discurso inaugural del nuevo Jefe del Estado



1. Honor y gloria a todas y todos los mártires de la liberación, honor y gloria a los caídos en Senkata, Sacaba, El Pedregal, Montero, honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia.

2. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones no se cumplieron. Se sembró muerte, miedo y discriminación.



3. Se utilizó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo.



4. Como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz (...), no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia.



5. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia, y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y todos sin discriminación.



6. Nuestro Gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad, para vivir en paz.



7. Es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos, sino para todos, que no quiere alegría para unos cuantos, sino para todos.



8. Asumimos, este mandato que nos da la población para trabajar incansablemente y con humildad, por la reconstrucción de nuestra patria. Nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien.



9. Tenemos el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, generar certidumbre, crecimiento o redistribución del ingreso, de reducir las desigualdades económicas y sociales.



10. Estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades.



11. Nuestra patria hoy más que nunca requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado.



12. A pesar de las diferencias estamos en la obligación de estar a la altura del pueblo que nos demanda unidad, paz y certidumbre, unidad y complementariedad entre oriente y occidente, entre el campo y la ciudad, todos somos Bolivia.