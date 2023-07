Ley contra la Discriminación y Racismo: En 12 años, solo tres casos tuvieron sentencias

El director general de Lucha contra el Racismo y Discriminación, Ivar Villarroel, informó que de un 27% de casos (400) que llega a los tribunales, un 85% termina sobreseído por falta de pruebas. Los otros continúan el proceso, pero no siempre con sentencias condenatorias.

En 12 años de vigencia de la Ley contra el racismo y la discriminación, de más de 1.500 denuncias que se han presentado ante la fiscalía, solo tres terminaron en sentencias condenatorias.

“Y de los aproximadamente 400 casos que han ido a los tribunales (un 27% del total de casos), un 85% ha sido sobreseído, es decir no se ha logrado comprobar, no ha avanzado la investigación y por lo tanto no se ha dado sanción, muchos han sido archivados, muchos han abandonado los procesos”, señaló la autoridad a ANF.

Villarroel indicó que existe un problema estructural que tiene que ver con la falta de rigurosidad de los operadores de justicia para generar pruebas, lo que no permite coadyuvar para que prosperen las denuncias por racismo y discriminación. Dijo que otros elementos para que haya impunidad en estos casos es la recarga procesal por la gran cantidad de denuncias que llega a los juzgados.

“Entonces se sigue manteniendo esa estructura, pero no tiene que ver esto con la Ley 045, si no tiene que ver con la parte operativa procedimental del cumplimiento”, apuntó.

Indicó que esta situación sin duda genera una impotencia particularmente en las víctimas y en general hacia toda la población que en algún momento ha sufrido este tipo de hechos.

“Se evidencia justamente un desencanto del Estado, un desencanto de las instituciones protectoras de los derechos, quienes son las que deberían sancionar”, enfatizó.

La autoridad dijo que lo que se está discutiendo ahora en el gobierno es cómo se debería dar mayor impulso a las políticas de concientización, de educación, de prevención y ser más rigurosos, más oficiosos, donde la misma policía no debería esperar necesariamente denuncias para actuar, debido a que lo puede hacer de oficio, como la Fiscalía.