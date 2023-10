“Lo agarraron del cuello, y le apuntaron con un arma en la cabeza”: Madre de estudiante atracado

Santa Cruz, Bolivia

Los vecinos y mototaxistas del barrio Bibosi, ubicado en la zona de la avenida Virgen de Luján en Santa Cruz, lograron capturar a un presunto delincuente que estaba asaltando a estudiantes menores de edad cerca del colegio 26 de Septiembre. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 31 de octubre, cuando los vivientes del lugar se unieron para frustrar un intento de robo a jóvenes estudiantes.

La madre de uno de los alumnos víctimas narró la impactante experiencia que vivió su hijo: “Me contó mi hijo que fue al colegio, pero no lo dejaron entrar, y al ver que no lo dejaron ingresar estaba regresando a mi casa. En el camino, se encontró con un amiguito, y se dirigieron a la plaza. Cuando ellos se dieron cuenta, dos individuos les preguntaron la hora, y él les dio la hora. Fue entonces cuando lo agarraron del cuello y le apuntaron con un arma en la cabeza, además de golpearlo. Eso es lo que me contó mi hijo”, relató entre lágrimas.