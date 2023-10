“Me amenazó con un cuchillo para que no hable”: El relato de otra víctima de un mototaxista

Santa Cruz, Bolivia

Aparece una nueva víctima de intento de violación por parte de un mototaxista, todo ocurrió cuando ella optó por el servicio cuando salía del trabajo y debía retornar a su domicilio.

“Intentó abusar de mi cuando yo estaba saliendo de mi trabajo, y cuando ya estábamos cerca de mi casa, el aceleró la moto y me amenazó con un cuchillo”, relata la joven de 20 años.

Añadió que fue amenazada mientras el mototaxista la llevaba hasta un lugar oscuro, le dijo que no debía hablar.

“Llegamos a una carretera oscura al lado de Warnes y me amenazó con el cuchillo, me intimidó, me robó el celular y se llevó todo mi dinero”, añadió la joven.