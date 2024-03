!Lo mató por que no le dio trabajo! Asesino de chofer fue aprehendido y confesó el crimen

Oruro, Bolivia

El presunto autor del asesinato de un chofer de minibús de la ciudad de Oruro, fue aprehendido por la Policía, y en sus primeras declaraciones, señaló que la víctima, no le permitía trabajar porque había perdido su licencia de conducir.

“Hace referencia de que la víctima, como jefe de grupo, no le habría permitido el trabajo toda vez que su licencia de conducir se había extraviado, y el mismo necesitaba dinero para poder sacar un duplicado o sacar nuevamente la licencia, y poder continuar con el trabajo, es en ese sentido, que con esa rabia de no poder trabajar a mérito de que la víctima no le habría permitido el trabajo, en el sentido de que se necesitaba siempre la licencia para conducir el minibús, el mismo había consumido bebidas alcohólicas, y lo había encontrado en la parada y le habría disparado con un arma que tenía”, informó el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales a Bolivia Tv.