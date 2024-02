Luis Arce: "El afán (de los bloqueos) era pedir la 'cabeza' del presidente"

La Paz, Bolivia

Durante la promulgación de la Ley 144, transitoria para las Elecciones Judiciales, el presidente Luis Arce, reiteró que el objetivo de las movilizaciones, fue el de desgastar su gestión y de buscar la cabeza del presidente.

Dijo que la normativa, ya debió ser aprobada en agosto de 2023, pero se habían identificado errores de inconstitucionalidad, y el proyecto fue retrasándose por las diversas observacione.

“Recordar que en 2023 con dispensación de trámite se aprueba en la Cámara de Senadores y se la traslada a la cámara de Diputados donde se realiza la consulta, y luego vienen las observaciones a la inconstitucionalidad a la ley, no quisieron aceptar sus errores, no quisieron aceptar la falta de capacidad que tienen algunos asambleístas para poder darse cuenta del gran error que querían hacer cometer a nuestros diputados”, añadió Arce durante su discurso.

Dijo que debido a estos errores, “perjudicaron a todo un pueblo, a todo un país”, y destacó el trabajo de los parlamentarios en cuanto a la aprobación y la respuesta a la convocatoria desarrollada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Señaló que la intención de la movilización, era el de “desgastar al gobierno” por “afanes e intereses políticos”.

“Nos han querido echar la culpa como gobierno nacional, cuando todos sabemos que el gobierno nacional no toca, lamentablemente digo, nada que ver en estas elecciones judiciales, se ratifica lo del acuerdo firmado por nuestro vicepresidente, de nuestra bancada , que el problema no estaba aquí, porque este problema se resolvió en la propia asamblea, cuando muchos asambleístas tuvieron que reconocer que se equivocaron y que estaban entrando en la inconstitucionalidad, si hubieran sido más hidalgos en reconocer sus errores en 2023 no hubiera sido necesario esto”, señaló el presidente.