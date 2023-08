Magistrado boliviano en la CAN asegura que "solo cumplió con su función"

Mundo

El magistrado boliviano en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Gustavo García Brito, que participó en el fallo contrario al país en relación a la venta de combustible a precio diferenciado para extranjeros, aseguró que él solo cumplió con su función de velar por los intereses regionales.

Asimismo, explicó que su designación no partió de ninguna autoridad boliviana, sino que fue seleccionado por un grupo plenipotenciario de la CAN en base a una terna que envió la Cancillería de Bolivia en 2019.

“Los magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN no son representantes de los Estados, no actuamos en defensa de los intereses nacionales y mandatarios de los gobiernos. Es un tribunal supranacional, independiente”, comentó en entrevista con Fides ayer.