Manfred Reyes Villa quiere ser candidato a la Gobernación

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El ex alcalde y ex prefecto Manfred Reyes Villa Manfred quiere ser candidato a la Gobernación, señaló que no lo dejaron terminar su mandato, dijo que incluso acudirá a organismos internacionales para ser habilitado.

“Estuve afuera no porque quisiera, estuve obligado. Hay resoluciones internacionales que las tenemos, como han habilitado otros candidatos en Colombia y México”, señaló.

En un acto desarrollado en la mañana de este jueves, Reyes Villa confirmó que desea participar en las elecciones subnacionales, agregó que no sólo trabajarán para los comicios del próximo 18 de octubre, sino también "por el desarrollo de Cochabamba”.

"No se olviden que yo he sido cuatro veces alcalde, hay que dar paso a una persona joven (…) A mí no me han dejado terminar la Gobernación, así que eso me interesa más", manifestó.

Referente a la sigla dijo que se verá en su momento, pues todo dependerá de qué partido político asuma las riendas del país.