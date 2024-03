“Me apuntó con la pistola”, así relata una víctima el violento asalto que sufrió en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer que se gana la vida haciendo limpieza fue arrastrada a una pesadilla de la que aún lucha por recuperarse. El pasado viernes 22 de marzo, alrededor de las 20:00, mientras se dirigía a tomar el transporte público después de su jornada laboral, esta mujer fue interceptada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en el 6to. Anillo doble vía a La Guardia en Santa Cruz.

Aterrada y desamparada, la víctima relató los momentos de horror que vivió durante el asalto. “Salí de mi trabajo, me gano la vida haciendo limpieza en hogares particulares, salí a las 20:00 iba caminando para poder agarrar el micro, cuando escuché la moto y un sujeto me agarró por detrás y me decía dame tu cartera, celular y billetera, le dije joven por favor no, fue en ese momento me apuntó con la pistola y me dijo última vez sino te mato, escuché un disparo”, describió con voz entrecortada la afectada.

Los antisociales, insensibles ante los ruegos de la mujer y cegados por la ambición de sus objetivos materiales, no dudaron en amenazar con quitarle la vida. “No solamente se llevaron las cosas materiales que con tanto esfuerzo uno consigue sino mi tranquilidad porque no puedo dormir, no puedo estar ni trabajar tranquila”, lamentó la víctima.

Entre sollozos, la mujer compartió el momento más desgarrador de la experiencia: el pensamiento de su hijo de 7 años, quien depende completamente de ella. “Pensé en mi hijo de 7 años, porque él me tiene solo a mí a nadie más, soy mamá y papá para mi niño”, confesó con voz quebrada. A pesar de su intento de resistencia, la amenaza de un arma de fuego la dejó sin opción.

“Si me resistí a entregar mis cosas porque me costaron obtenerla, pero no pude hacer nada, cuando escuché el disparo solté mis cosas y se llevaron todo hasta lo que había ganado, no sé cómo llegué a mi casa”, concluyó.