Cargando...

El Alto, Bolivia

La familia de Noé Mamani Quenta, sumida en la tristeza y exigiendo justicia, vela el cuerpo del joven de 23 años que fue asesinado, arrojado a la calle y devorado por perros. Los autores serían sus primos y una amiga.

"Quiero justicia. Ellos tienen la culpa por llamarle a mi hijo", contó su padre Pascual Mamani.

Su padre y hermana, la única familia que tenía, lo recuerdan como una gran persona con muchísimos sueños. Sus compañeros del sindicato de transporte 18 de diciembre también asistieron al velorio, que se realiza en su domicilio de la Av. Bolivia de El Alto.

"Era cariñoso, humilde, nunca me ha discutido", contó su hermana Rina Mamani. "Mi hijo es honrado y trabajador", agregó su padre.

Noé trabajaba como chófer de un minibús de servicio público, paralelamente estaba estudiando. Su cuerpo fue encontrado en vía pública en la zona de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.

Cargando...

También tenía varios planes para su futuro. "Quería ir al cuartel y ser policía", dijo su hermana.

El progenitor recuerda las últimas palabras que le dijo.

"Lo último que me dijo es: 'Papi, te vas a cuidar siempre', dos veces me dijo y me dio la mano, después ya no lo encontré. También le dije: 'Hijo, te vas a cuidar tú también, no vas a estar tomando'", contó.

Don Pascual se despidió de su hijo, porque debía ir a la provincia Ingavi el domingo a las 7 de la mañana. Noé le preguntó si necesitaba ayuda y el padre le dijo que no. Entonces, salió a trabajar en el minibús. Luego, la hija le recordó que tenía que llevar varias cosas a su pueblo y que le haga regresar.

"Le llamé a mi hijo y volvió. Compró llauchas y yo hice desayuno. Luego, le dije que vaya a trabajar y yo iré a mi pueblo. Me dijo que me iba a llevar hasta la parada, me llevó. Nunca me había dado la mano y lo hizo. Me fui y el volvió a trabajar", agregó.

Al día siguiente, era el aniversario del sindicato de Noé y su padre se enteró que el joven participó en la celebración.

"El martes en la mañana, le dijo a mi hija que quería encontrarse con sus primos y fue", comentó.

Su padre afirmó, con profundo dolor, que no puede dormir, que quiere irse con su hijo. Pide que se investigue a la señorita que estaba presente durante el consumo de bebidas alcohólicas, incluso mencionó que su padrastro estaba en la vivienda.

No cesan en su pedido de justicia.

"Pido justicia, no puede ser que así nomas la gente está acostumbrándose a asesinar, cortajear. Él no tiene ni rostro, cómo le han hecho. Para esos que le han hecho pido 30 años sin derecho a indulto", lamentó don Pascual. "Pedimos justicia para mi hermanito, que se aclare, que se investigue todo lo que pasó en la casa de esa chica. Me ha dejado sola, no tengo más hermanos", agregó la hermana, Rina Mamani.