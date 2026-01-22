Me olvidé”: choferes justifican no usar cinturón en controles de Tránsito

Tránsito detectó reiteradas faltas al uso del cinturón durante operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una campaña preventiva rumbo al Carnaval.
22/01/2026 15:17
Escuchar esta nota
Personal policial de la Dirección de Tránsito inició una campaña de seguridad vial en distintos puntos y horarios de la ciudad de La Paz, con el objetivo de reducir accidentes y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente de cara a las fiestas de Carnaval.
“Se trata de una campaña de seguridad vial en diferentes zonas y horarios, para prevenir hechos de tránsito e incentivar tanto a peatones como a conductores a respetar la normativa vigente”, informaron desde Tránsito.
Durante los operativos, los efectivos identificaron que varios conductores del transporte público no utilizaban el cinturón de seguridad, pese a que su uso es obligatorio y fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.
Algunos choferes intentaron justificar la falta señalando descuidos momentáneos.
“Estaba acomodado ahí y me hicieron mover, me olvidé de colocarme”, indicaron algunos conductores al ser intervenidos.
Las autoridades recordaron que el uso del cinturón de seguridad puede salvar vidas y exhortaron a los transportistas a dar el ejemplo, protegiendo no solo su integridad, sino también la de los pasajeros.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00