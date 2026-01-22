La senadora de la alianza AP‑Súmate, Claudia Mallón, denunció que recibió más de un centenar de insultos y amenazas luego de solicitar al Ministerio de Gobierno una recompensa de 100.000 dólares para quien proporcione información veraz que permita la aprehensión del expresidente Evo Morales.

“A raíz de esto he recibido amenazas, insultos e improperios, tanto en mis redes sociales como en mi celular personal”, afirmó la parlamentaria.

Mallón señaló que los mensajes incluyen advertencias de que se arrepentirá, de que Morales volverá a ser presidente y de que su celular está siendo rastreado.

La legisladora cuestionó los privilegios de Morales, quien cuenta con más de 7.000 personas encargadas de su seguridad en el trópico de Cochabamba y recalcó que debería rendir cuentas ante la justicia.

La senadora hizo la solicitud de recompensa ante el Ministerio de Gobierno, tomando en cuenta que existe una orden de aprehensión vigente contra el expresidente Morales.

Las declaraciones de Mallón surgen a dos semanas de que se desconozca el paradero oficial de Morales.

Mira la programación en Red Uno Play