Magisterio Urbano marcha en La Paz por incremento salarial y advierte riesgo en el inicio de clases

El Magisterio Urbano volvió a las calles este jueves en la sede de Gobierno, con una masiva marcha por el centro paceño en demanda de un incremento salarial para los maestros del sector.

Durante la movilización, los dirigentes también pidieron a la Central Obrera Boliviana (COB) sumarse a las medidas de presión, con el objetivo de que el Gobierno atienda lo que califican como una demanda justa y urgente.

El dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, explicó que un maestro que trabaja entre 70 y 80 horas mensuales percibe un salario que oscila entre Bs 2.500 y Bs 2.800, monto que —según afirmó— está por debajo del sueldo mínimo nacional, fijado por el Gobierno en Bs 3.330 para esta gestión.

Álvarez cuestionó el Decreto Supremo 5516, que reemplazó al 5503, señalando que esta norma excluye al Magisterio Urbano del incremento al salario mínimo. No obstante, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que se trata de una mala interpretación del decreto.

Ante la falta de una respuesta concreta, el Magisterio Urbano advirtió que el inicio de clases, previsto para el 2 de febrero, podría estar en riesgo, ya que no descartan radicalizar las medidas y suspender actividades como forma de protesta.

“El Ministerio de Educación solo nos marea y no da una respuesta clara a nuestra principal demanda”, afirmó Álvarez, señalando que las bases del sector se mantienen en estado de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play