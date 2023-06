"Me pidieron renunciar y ofrecieron dos secretarías", dijo la concejal Claudia Flores

Cochabamba, Bolivia

Este fin de semana la concejala, Claudia Flores, de la bancada Súmate aseguró que tras su elección en la directiva del Legislativo municipal intentaron persuadirla para que dejara su cargo.

Esto a cambio de beneficiarse con una o dos secretarías del gobierno municipal del Cercado, la denuncia se conoció luego de la elección de la nueva directiva, con la participación de un concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Joel Flores.

“En varias ocasiones me han pedido que renuncie a cambio. ‘Renuncia, da un paso al costado, te vamos a dar una secretaria, te vamos a dar dos secretarias’. Mi dignidad no se vende, no se compra, no he dado pie en ningún momento a estas situaciones”, declaró durante una entrevista.