“Me pusieron una bolsa en la cabeza y me tiraron al piso”, piloto de avioneta que cayó en Argentina

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Notivisión tuvo acceso a la declaración de Veymar Enrique Valdez Moya, el piloto de 24 años de la avioneta con matricula boliviana que cayó con un cargamento de más de 320 kilos de cocaína en territorio argentino.

El hombre fue enviado este viernes con detención preventiva al penal de Palmasola por el delito de tráfico de sustancias controladas.

En su declaración el hombre dijo que, el pasado 17 de julio fue contactado por una persona de nombre Juan Carlos Flores quien, le pidió el servicio de taxi aéreo por un pago de 500 dólares la hora.

“En el aire, cuando me acercaba a mi destino, me contactaron por radio y me dijeron que baje en otro lugar (…) Cuando aterrice aproveché para hacer mis necesidades fisiológicas y sentí algo frio en mi nuca, creo que era un arma de fuego y me dijeron que me ponga de rodillas y me pusieron una bolsa negra en la cabeza y que no me mueva”, relató el hombre.

Cargando...

La declaración completa en el siguiente video: