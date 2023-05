"Mi hermano quería ser Policía, ahora está muerto", dijo la hermana del soldado Luis Marca

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La muerte del soldado Luis Marca Cruz en el Batallón de Transporte III "Sof. Raúl Cornejo", es investigada, se realizaron las pericias correspondientes a la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Fecc), Fiscalía y los familiares.

El soldado fue encontrado muerto en un regimiento militar el pasado 19 de marzo, sin embargo los familiares del joven conscripto sospechan que habría sido brutalmente golpeado.

"Se ha logrado reaperturar un caso que habría dado el Ministerio Público por concluido y cerrado en tiempo de 72 horas. El caso está siendo tipificado por un homicidio culposo, el día de hoy se ha realizado la diligencia investigativa de inspección al lugar de los hechos, que es esta unidad", declaró el abogado de la familia, Juan Vargas.

El abogado denunció que personal militar de esa guarnición habrían modificado la escena donde perdió la vida Luis, de acuerdo al jurista todo fue alterado. "Han tenido el tiempo para decorar o traer equipos médicos que en su momento no estaban (...) La hermana ha ingresado se tiene muestrario fotográfico, que obviamente va contradecir a la prueba colectada el día de hoy, que es totalmente contradictoria a la del día del hecho", argumentó el jurista.

Han realizado la solicitud para el ascenso del soldado a Sargento Primero. "Es un derecho, no es un favor que se está dando, se encuentra establecido en la normativa de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ha muerto bajo bandera, tiene que ser ascendido de manera póstuma y tener el beneficio de un sargento inicial", remarcó la defensa legal.

"Pedimos justicia, que la muerte de mi hermano no quede en la impunidad y se de con los responsables. La doctora que me hacía creer que mi hermano estaba vivo, cuando en la foto muestra que mi hermano ya estaba fallecido (...) Ellos me decían que estaba vivo, que me calme. Ayer en el IDIF la doctora me apunta y señala, cómo al decir que yo soy responsable. Me dice yo estaba dentro, ella no estaba en cuartel, ingresó después de media hora", declaró la hermana de Luis.

La familia del soldado exige justicia en su caso, señalaron que hasta el momento no hay responsables tras su muerte. La hermana cuenta con tristeza que su hermano tenía el sueño de ser policía, para cumplir esa meta ingresó al cuartel.

"Mi hermano salió promoción el 2022, era tranquilo y sano. Quería ser policía, por eso ingresó al cuartel, tenía que irse a la Academia de Policías en la La Paz. Tenía hartos sueños y ahora están truncados, no podrán cumplirse. Estudiaba en el Colegio Luis Quintin Vila, en el cuartel ha estado como tres meses", dijo su hermana y se quebró en llanto.