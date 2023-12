Cargando...

La Paz, Bolivia

Este miércoles, 27 de diciembre, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño cuestionó y descalificó las manifestaciones que se organizan en apoyo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien mañana cumple un año de detención en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Asimismo, la autoridad sostuvo que los movilizados "deberían hacer marchas en apoyo a las víctimas de Senkata, Sacaba y Montero" y dijo que Camacho "busca victimizarse".

"Les planteo al señor Zvonko (Matković), a Reinerio (Vargas) y al rector de la Universidad por qué no hacen marchas para las víctimas de Sacaba, Senkata y de Montero. También pedir que se resarzan los daños a estas víctimas del golpe de Estado, por los daños económicos a las víctimas y muertos de los 36 días de paro ¿Ellos no son cruceños? ¿Estas personas que perdieron la vida no son bolivianos, no tienen derechos?", cuestionó Montaño, en conferencia de prensa.

Aseguró que, durante los 36 días de paro, se perdió más de 780 millones de bolivianos, según el Ministerio de Economía.

"En el Ministerio de Obras Públicas que realizamos la recaudación a través de Vías Bolivia, Naabol y BoA, nos perjudicaron con mas de 260 millones de bolivianos. Entonces, en estas marchas que están promoviendo por qué no buscan, identifican a las personas que los bajaron del avión de BoA ilegalmente a los pasajeros, a los boletos que rompieron, los vidrios, las puertas del aeropuerto internacional de Viru Viru, a los que pusieron en riesgo nuestra categoría. Y la muerte en Puerto Quijarro, en el barrio Latino, le sacaron el corazón con un cuchillo; a una señorita le violaron entre varios bloqueadores en una rotonda de Santa Cruz, para ellos no hay marcha para pedir justicia", agregó.

En ese sentido, calificó a la marcha como "política" y que se apunta a la "separación" de Santa Cruz de Bolivia, llevando a la "confrontación y racismo".

"Pretenden hacer creer que (Camacho) es una víctima, un perseguido político. Sabemos que él mismo declaró que arreglaron y pactaron con algunos policías y militares, que esos militares de alto rango ya se declararon culpables. No es ningún perseguido político. También, cuando aprehendieron al señor Camacho, quemaron mi domicilio, ¿por qué no hacen marchas por este tema? no solo el mío, sino también de otras autoridades", indicó.

Las manifestaciones en apoyo a Camacho comenzarán a las 8:00 de la mañana con una misa en la Catedral Metropolitana de Santa Cruz y a partir de las 16:00 horas, se iniciará la caravana.

