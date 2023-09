Montaño participa hoy en "importante reunión" en Brasil sobre el puente binacional

Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó que hoy participará en una "importante reunión" con el Gobierno brasileño respecto a las observaciones que presentaron al proyecto de construcción del Puente Binacional.

"El informe técnico es un documento serio que lo presenta el Estado Plurinacional de Bolivia y uno no lo puede retirar, de ninguna manera. Ya vamos a tener la respuesta y será positiva porque en las anteriores, reuniones donde participa el Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (Semena), la Naval de Bolivia, los similares del estado de Brasil han dicho claramente que nosotros vamos a navegar por el río Itenez y esa es la idea", afirmó Montaño en entrevista con Que No Me Pierda.