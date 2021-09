Muere Michael K. Williams, actor de "The Wire"

Cargando...

Se hizo famoso interpretando a un traficante, y finalmente ha sido la droga la que le ha arrancado la vida. El actor Michael Kenneth Williams, conocido por dar vida al personaje de Omar Little en la serie The Wire, fue encontrado muerto este lunes a los 54 años en su apartamento de Williamsburg, Nueva York, según informó el diario New York Post citando fuentes policiales.

El rotativo señala que junto al cuerpo, que fue descubierto por su sobrino, se encontraron objetos relacionados con el consumo de droga, por lo que se trabaja con la posibilidad de que haya fallecido a causa de una sobredosis de heroína o fentanilo, aunque no está confirmado.

Williams había hecho públicos sus problemas con la droga en varias etapas de su vida, incluyendo el periodo en que participó en The Wire (2002-2008), donde interpretó a Omar, un atracador de narcotraficantes. Un papel que, según el propio Williams reconoció, le había afectado en su vida real.

Nacido en el neoyorquino barrio de Flatbush en 1966, Williams comenzó su carrera con 22 años como bailarín. Tras aparecer en varios videoclips y participar en las giras de estrellas como Madonna o George Michael, decidió dar el salto a la interpretación, incorporándose a varias compañías de teatro antes de pasarse a las pantallas en el thriller Bullet, de 1996, dando comienzo a una larga carrera en la que combinó apariciones en el cine con las series, donde alcanzó mayo fama.

Aparte de la conocida serie policiaca de HBO, Williams también participó en Boardwalk empire, donde dio vida al contrabandista Chalky White, y tuvo apariciones en otras series como Ley y Orden, CSI o Boston Legal. Su trabajo le llevó a ser nominado dos veces a los premios Emmy por su participación en las series Bessie y The Night of.

Más allá de la interpretación, Williams fundó la ONG Making Kids Win, dedicada a construir centros sociales en barrios con problemas de delincuencia