“No hagas cena, mi amor, yo voy a traer”: Últimas palabras del hombre que murió de un golpe en el Plan Tres Mil

Santa Cruz, Bolivia

El pasado domingo 11 de febrero, la vida de Andrés Activena, un albañil de 33 años, se vio truncada trágicamente luego de recibir un golpe letal durante las festividades del Carnaval. Sin embargo, la familia de Andrés solo se enteró de su fallecimiento el viernes 16 de febrero en horas de la noche, sumergiéndolos en un profundo dolor. La víctima dejó a cuatro hijos en la orfandad de 12, 7, 4 y 2 años de edad.

Lizeth Malale, esposa de Andrés, expresó su angustia y desconsuelo ante la repentina pérdida: “No esperaba perder a mi esposo de esta manera”. La noticia llegó a la familia a través de un vecino que mostró una foto que circulaba en redes sociales, confirmando la identidad del fallecido.

La mujer relató que lo último que habló con su esposo antes de que saliera de su domicilio fue: “Me dijo que iba a ir a mi trabajo para que me arreglen, porque llevaba un mes sin cobrar sueldo. Voy a ir porque me toca salir y voy a llegar temprano a la casa", me dijo. “No hagas cena, mi amor", me dijo, "yo voy a traerla”. Entonces, quedamos en espera de que él llegara, pero nunca llegó. Eso fue lo último que me dijo mi esposo antes de salir de casa”, narró la viuda con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.